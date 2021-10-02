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Koca çınarlara vefa örneği - Son Dakika

Koca çınarlara vefa örneği

02.10.2021 12:30
Koca çınarlara vefa örneği, System.String[]

Düzce Belediyesi "Dünya Yaşlılar Günü" nedeniyle yaşlı bireyleri yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi "Dünya Yaşlılar Günü" nedeniyle yaşlı bireyleri yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilerek gerçekleştirilen bir dizi ziyarette yaşlı bireyler evlerinde tek tek ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde yaşlı bireylere özel tekne turu düzenleyen Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri bu kez de bir dizi ev ziyareti gerçekleştirdi. Yaşlı bireylerin ev ziyareti programına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü adına Başkan yardımcısı Hüdaver Gösterişli de eşlik etti.

Asırlık çınara evinde ziyaret

Yaşlılar Günü münasebetiyle Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve personelinin ilk durağı Gölyaka'da ikamet eden 110 yaşındaki asırlık çınar Ayşe Şirin'in evi oldu.

Ziyarete Muhtarlık İşleri Müdürü Numan Şirin de eşlik etti. Belediye heyetini güler yüzüyle karşılayan Ayşe Teyze, keyifli geçen sohbet esnasında uzun yaşamasının sırrını da paylaştı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamını ileten ekipler ise yanlarında getirdikleri hediyeyi takdim ettiler.

Başkan Özlü'nün selamını ilettiler

Bir diğer ziyaret ise Çay Mahallesinde gerçekleştirildi. Biladet Bayraktar, Hatice Akbaş ve Aysel Özel'in evlerine konuk olan Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri sohbet edip eskileri yad ettiler. Gösterişli, Başkan Özlü'nün selamını ileterek ev sahiplerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Özel günlerini unutmayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve tüm çalışanlara teşekkürlerini ileten Biladet Bayraktar, Hatice Akbaş ve Aysel Özel ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerine her türlü desteği verdiklerini hatırlattı. - DÜZCE

Koca çınarlara vefa örneği
Koca çınarlara vefa örneği
Koca çınarlara vefa örneği
Koca çınarlara vefa örneği

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koca çınarlara vefa örneği - Son Dakika


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