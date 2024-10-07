Kocaali'de Balıkçı Palamutla Sevinç Yaşadı - Son Dakika
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Kocaali'de Balıkçı Palamutla Sevinç Yaşadı

Kocaali\'de Balıkçı Palamutla Sevinç Yaşadı

Balıkçı Ümit Özkök'ün ağına 170 kasa palamut takıldı, sevinci video ile kaydedildi.

07.10.2024 11:04
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinden Karadeniz'e açılan ve ağına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci tebessüm ettirdi. Balıkçı Ümit Özkök, "Balığı görünce biraz kendimi kaybediyorum, herkes öyle biliyor zaten. Güzel bir duygu yaşadık ve tecrübe oldu" dedi.

Kocaali ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçı Ümit Özkök'ün ağına bol miktarda palamut takıldı. O esnada Özkök'ün yaşadığı sevinç ise farklı bir balıkçı tarafından saniye saniye kaydedildi. Ağlarından 170 kasa balık çıktığını ifade eden Özkök yaşadığı sevinci anlattı.

Balıkçı Ümit Özkök, "Zaten genelde neşeli bir insanım. Allah balık nasip etti bize, tabi herkese nasip etsin. Bugün bize güldü yarın arkadaşlara güler. Görüntülerin çekildiği esnada anı yaşıyorum; balığı görünce biraz kendimi kaybediyorum, herkes öyle biliyor zaten. Güzel bir duygu yaşadık ve tecrübe oldu. Videolarımız mevcut sürekli izleyeceğiz. 170 kasa balık çıktı ağımızdan Allah'a şükür. Balık çok iri olduğu için ağımıza da çok fazla vurmadı. 40 kasaya yakın da döktük, baya bir zayiat verdik. Fanyalı ağımız olsaydı bugün gerçekten tarih yazacaktık. Ama buna da şükürler olsun" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaali'de Balıkçı Palamutla Sevinç Yaşadı - Son Dakika

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