Kocadere,referandumda Teşvikiye’ye bağlanmaya ’evet’ dedi

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde, gerçekleştirilen referandumda vatandaşlar, köyün Teşvikiye Belediyesi sınırlarına katılması yönünde oy kullandı.

Kocadere İlkokulu'nda kurulan üç sandıkta gün boyu oy kullanan vatandaşlar, köyün Teşvikiye Belediyesi sınırlarına dahil olup olmaması konusunda tercihlerini yaptı. Sandık sayımlarının tamamlanmasının ardından açıklanan sonuçlara göre toplam 482 "evet", 304 "hayır" oyu çıktı.

Referandumda "evet" sonucunun çıkmasıyla birlikte süreç bir sonraki aşamaya geçti. Ancak referandum sonucu, Kocadere'nin doğrudan Teşvikiye Belediyesi sınırlarına katılması anlamına gelmiyor.

Yasal prosedür gereği Kocadere'nin katılım talebi, Teşvikiye Belediye Meclisi'nin gündemine alınacak. Belediye meclisinde yapılacak görüşme ve oylamanın ardından köyün Teşvikiye Belediyesi'ne bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin nihai karar verilecek. Meclisin önümüzdeki günlerde konuyu değerlendirmesi bekleniyor.