Kocaeli Adliyesi\'nde Ek Bina ve Yeni Mahkemeler

Kocaeli Adliyesi'nde artan iş yükünü karşılamak amacıyla ek hizmet binası faaliyete geçirilirken, ayrıca 5 yeni ceza mahkemesi kuruldu.

Kocaeli'de son yıllarda artan dava ve soruşturma yoğunluğu nedeniyle kapasite artışına gidildi. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir bina adliyeye tahsis edilerek, ek hizmet binası olarak kiralandı. Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada hukuk mahkemeleri ile ön büroların taşındığı ek hizmet binasının bugün itibarıyla faaliyete geçtiğini bildirdi. Binada 9 asliye hukuk ve 7 sulh hukuk mahkemesi hizmet verecek. Ayrıca Kocaeli Adalet Binası'nın 2026 yatırım programına alındığı, adli yoğunluğu azaltmak için 5 yeni ceza mahkemesinin kurulduğu belirtildi.

Soruşturmalarda yüzde 96 temizlenme oranı

2025 yılı verilerine göre Kocaeli Adliyesi'ne yıl boyunca gelen toplam dosya sayısı 51 bin 697 olurken, 49 bin 775 dosya karara bağlandı. Soruşturma evresindeki dosyalarda yüzde 96'lık temizlenme oranı yakalandı. Önceki yıllardan devreden dosya sayısının 44 bin 419 olduğu adliyede, 23 bin 990 dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Düzenlenen 16 bin 281 iddianamenin 5 bin 173'ü ağır ceza, 10 bin 597'si asliye ceza, 511'i ise çocuk mahkemelerine gönderildi. Bin 182 dosya birleştirilirken, 39 dosyada görevsizlik kararı verildi.

Yargıda hedef süre uygulaması kapsamında 30 bin 732 dosya süresinde tamamlanarak, yüzde 94,17'lik başarı oranı sağlandı. Hedef süreyi aşan dosya sayısı bin 906, halen süreyi aşan dosya sayısı ise 2 bin 475 olarak kayıtlara geçti. İhbar kayıtlarında ise 2024'ten 389 dosya devrederken, 2025'te devreden dosya sayısı 2 bin 807 oldu. 2 bin 788 ihbar dosyası için "soruşturmaya yer olmadığı" kararı verilirken, devreden ihbar dosyası sayısı 408 olarak gerçekleşti.

Suç türlerine göre büro istatistikleri

Suç türlerine göre yapılan tasnifte, bilişim ve aile içi şiddet suçlarındaki yoğunluk dikkati çekti. Bilişim suçları bürosuna gelen 7 bin 905 dosyadan 3 bin 936'sı, aile içi şiddet bürosuna ulaşan 3 bin 821 dosyadan ise 2 bin 784'ü karara bağlandı. Benzer şekilde anayasal düzene karşı işlenen suçlarda 2 bin 208 dosyadan bin 208'i, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda bin 519 dosyadan bin 197'si, kaçakçılık ve örgütlü suçlar bürosunda ise bin 256 dosyadan 828'i sonuçlandırıldı. Ayrıca memur suçları bürosunda işlem gören 4 bin 478 dosyanın 2 bin 498'i, sporda şiddet bürosundaki 652 dosyanın 511'i ve çocuk suçları bürosundaki bin 209 dosyanın 865'i karara çıktı.

Alternatif çözüm yöntemlerinden uzlaştırma bürosunda bin 444 dosya anlaşmayla sonuçlanırken, bin 646 dosyada taraflar uzlaşma teklifini kabul etmedi. Seri muhakeme usulünde ise 2 bin 704 dosyadan 521'i tamamlandı. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin 4 bin 473 dosyadan 980'i karara bağlanırken, faili meçhul dosyaların bulunduğu daimi arama bürosunda devreden 23 bin 286 dosyadan 2 bin 277'si zaman aşımı nedeniyle kapatıldı. Öte yandan Kocaeli genelinde tahliye yasasından 864 kişinin yararlandığı belirtildi. - KOCAELİ