Kocaeli Adliyesi'nde Ek Bina ve Yeni Mahkemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli Adliyesi'nde Ek Bina ve Yeni Mahkemeler

Kocaeli Adliyesi\'nde Ek Bina ve Yeni Mahkemeler
16.02.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Adliyesi, artan iş yükü nedeniyle ek bina açtı ve 5 yeni ceza mahkemesi kurdu.

Kocaeli Adliyesi'nde artan iş yükünü karşılamak amacıyla ek hizmet binası faaliyete geçirilirken, ayrıca 5 yeni ceza mahkemesi kuruldu.

Kocaeli'de son yıllarda artan dava ve soruşturma yoğunluğu nedeniyle kapasite artışına gidildi. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir bina adliyeye tahsis edilerek, ek hizmet binası olarak kiralandı. Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada hukuk mahkemeleri ile ön büroların taşındığı ek hizmet binasının bugün itibarıyla faaliyete geçtiğini bildirdi. Binada 9 asliye hukuk ve 7 sulh hukuk mahkemesi hizmet verecek. Ayrıca Kocaeli Adalet Binası'nın 2026 yatırım programına alındığı, adli yoğunluğu azaltmak için 5 yeni ceza mahkemesinin kurulduğu belirtildi.

Soruşturmalarda yüzde 96 temizlenme oranı

2025 yılı verilerine göre Kocaeli Adliyesi'ne yıl boyunca gelen toplam dosya sayısı 51 bin 697 olurken, 49 bin 775 dosya karara bağlandı. Soruşturma evresindeki dosyalarda yüzde 96'lık temizlenme oranı yakalandı. Önceki yıllardan devreden dosya sayısının 44 bin 419 olduğu adliyede, 23 bin 990 dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Düzenlenen 16 bin 281 iddianamenin 5 bin 173'ü ağır ceza, 10 bin 597'si asliye ceza, 511'i ise çocuk mahkemelerine gönderildi. Bin 182 dosya birleştirilirken, 39 dosyada görevsizlik kararı verildi.

Yargıda hedef süre uygulaması kapsamında 30 bin 732 dosya süresinde tamamlanarak, yüzde 94,17'lik başarı oranı sağlandı. Hedef süreyi aşan dosya sayısı bin 906, halen süreyi aşan dosya sayısı ise 2 bin 475 olarak kayıtlara geçti. İhbar kayıtlarında ise 2024'ten 389 dosya devrederken, 2025'te devreden dosya sayısı 2 bin 807 oldu. 2 bin 788 ihbar dosyası için "soruşturmaya yer olmadığı" kararı verilirken, devreden ihbar dosyası sayısı 408 olarak gerçekleşti.

Suç türlerine göre büro istatistikleri

Suç türlerine göre yapılan tasnifte, bilişim ve aile içi şiddet suçlarındaki yoğunluk dikkati çekti. Bilişim suçları bürosuna gelen 7 bin 905 dosyadan 3 bin 936'sı, aile içi şiddet bürosuna ulaşan 3 bin 821 dosyadan ise 2 bin 784'ü karara bağlandı. Benzer şekilde anayasal düzene karşı işlenen suçlarda 2 bin 208 dosyadan bin 208'i, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda bin 519 dosyadan bin 197'si, kaçakçılık ve örgütlü suçlar bürosunda ise bin 256 dosyadan 828'i sonuçlandırıldı. Ayrıca memur suçları bürosunda işlem gören 4 bin 478 dosyanın 2 bin 498'i, sporda şiddet bürosundaki 652 dosyanın 511'i ve çocuk suçları bürosundaki bin 209 dosyanın 865'i karara çıktı.

Alternatif çözüm yöntemlerinden uzlaştırma bürosunda bin 444 dosya anlaşmayla sonuçlanırken, bin 646 dosyada taraflar uzlaşma teklifini kabul etmedi. Seri muhakeme usulünde ise 2 bin 704 dosyadan 521'i tamamlandı. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin 4 bin 473 dosyadan 980'i karara bağlanırken, faili meçhul dosyaların bulunduğu daimi arama bürosunda devreden 23 bin 286 dosyadan 2 bin 277'si zaman aşımı nedeniyle kapatıldı. Öte yandan Kocaeli genelinde tahliye yasasından 864 kişinin yararlandığı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Adliyesi, Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Adliyesi'nde Ek Bina ve Yeni Mahkemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
19:17
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:10:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Adliyesi'nde Ek Bina ve Yeni Mahkemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.