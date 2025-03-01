Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi 710 Bisiklete Ulaştı

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Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi, yeni yıl itibariyle bisiklet filo sayısını 710'a çıkardı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), kentin her köşesinde çevre dostu ulaşımın adresi olmaya devam ediyor. 82 istasyon ve 535 bisikletle başlanan bu yolculuk, 710 bisiklete ulaşarak önemli kilometre taşına geldi. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi, ulaşımda çevre dostu seçenekleri artırarak, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu sayede hem trafik yoğunluğu azalıyor hem de şehrin karbon salınımı düşürülüyor. Yeni katılan 175 bisiklet, patlamaz dolgu lastikler ve yenilenmiş sepetleri ile kullanıcılarına konforlu sürüş deneyimi sunuyor. Modern görünümlü seleleri, fren ve vites kollarındaki iyileştirmelerle sürüş keyfi zirveye çıkarken, sürdürülebilir ulaşım anlayışına da katkı sağlıyor. Kocaeli'nin her köşesini bisikletle keşfetmek isteyen vatandaşlar, bu yeniliklerle daha güvenli ve konforlu deneyim elde ediyor. - KOCAELİ