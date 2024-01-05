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Kocaeli Barosu avukatlarına işaret dili eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Kocaeli Barosu avukatlarına işaret dili eğitimi veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilerin adalete kolaylıkla erişim sağlaması ve avukatlarla rahat iletişim kurabilmesi için Kocaeli Barosu avukatlarına işaret dili eğitimi veriyor. Avukatlar, temel işaret dili konuları ve adli mesleki kavramlar öğrenerek, işitme engelli bireylerle daha etkin iletişim kurmayı hedefliyor.

Kocaeli Barosu avukatlarına işaret dili eğitimi veriliyor
05.01.2024 - 12:45,
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Kocaeli Barosu avukatlarına işaret dili eğitimi veriliyor. Bu eğitim sayesinde işitme engelli bireylerin adalete erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilerin adalete kolaylıkla erişim sağlaması ve avukatlarla rahat iletişim kurabilmesi için Kocaeli Barosu avukatlarına işaret dili eğitimi veriyor. Büyükşehir, bu eğitimle etkin ve tam iletişimi sağlamak, farklı bireyler arasındaki ayrışmayı önlemek, empati duygusunu geliştirmek ve mesleki donanıma katkı sunmayı hedefliyor.

Avukatlar tarafından ilgi gören kurs programında kursiyerler, temel işaret dili konuları ve adli mesleki kavramlar öğrenerek, karşılıklı tanışma ve diyalog kurma, cümle kurma anlama ve kavrama, işitme engelli bireye yaklaşım ve iletişim temelleri gibi birçok konuda bilgi sahibi olacak. İki ay sürecek kurs, çarşamba ve cuma günleri 09.00-12.00 saatleri arasında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanlığı Eğitim Salonu'nda gerçekleşiyor. Yapılan ilk eğitime, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül de katılım sağladı.

Alfabe, sayılar, renkler, günlük konuşma terimleri, kişi-soru zamirleri, sıfat ve bağlaçlar, zıt anlamlı kelimeler, fiiller, duygular, zaman kavramları, sağlık terimleri, okul-eğitim terimleri, spor terimleri, meslekler, aile ve çevre kavramları, iller, trafik terimleri, coğrafya terimleri, yiyecek ve içecek terimleri, eşyalar ve dini terimler konularının yer aldığı işaret dili eğitimlerinde, işitme engelli bireylerle uygulama dersleri yapılarak işaret dilinin önemine vurgu yapılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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