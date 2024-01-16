 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli Bilim Merkezi'nde Enerji Verimliliği Haftası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Bilim Merkezi'nde Enerji Verimliliği Haftası Etkinliği

Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, enerji verimliliği ve tasarrufu konularında öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Atölye çalışmaları ve bilgi yarışmasıyla enerji verimliliği farkındalığı oluşturuldu.

Kocaeli Bilim Merkezi\'nde Enerji Verimliliği Haftası Etkinliği
16.01.2024 - 10:00,
Abone Ol

Enerji verimliliği Haftası kapsamında Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere enerji tasarrufu ve verimlilik anlatıldı.

Enerjinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımının azaltılması ile temiz ve yenilenebilir enerjinin hayatımızda daha fazla yer edinerek farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl ocak ayının ikinci haftası "Enerji Verimliliği Haftası" olarak ele alınıyor. Enerji verimliliği farkındalığının arttırılması amacıyla Kocaeli Bilim Merkezinde öğrencilere enerji tasarrufu ve verimlilik konusunda atölye çalışmaları yapıldı.

Kocaeli Bilim Merkezinde 11-13 yaş arası öğrencilere, enerji verimliliği ve tasarrufu ile iklim değişikliği konularında bilgilendirme ile enerji verimliliği konusunda robotik kodlama ve knex güneş enerjisi atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından konuyla ilgili bilgi yarışması yapılarak farkındalık oluşturulması sağlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Çevre, Etkinlik, Enerji, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Bilim Merkezi'nde Enerji Verimliliği Haftası Etkinliği - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:39:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Bilim Merkezi'nde Enerji Verimliliği Haftası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement