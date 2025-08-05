Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından "Suyumuzu tasarruflu kullanalım." çağrısı yaptı.
Türkiye, ne yazık ki en kurak yılını yaşıyor. Kocaeli de bundan nasibini almış durumda. Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı her geçen gün gerilerken, kentin dört bir yanındaki bilboardları uyarıcı reklamlarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları tasarrufa yöneltmek adına farkındalık artıran çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından konuya dikkat çeken paylaşımda bulundu. Başkan Büyükakın, "Tasarruf etmezsek Barajlar kurur, toprak susar, hayat durur. Su geleceğimizdir. Bugünden korumazsak, yarın çok geç olabilir." dedi. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Kocaeli Büyükşehir Başkanı'ndan Su Tasarrufu Çağrısı - Son Dakika
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