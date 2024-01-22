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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze'de Vatandaşlarla Buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Beylikbağı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze\'de Vatandaşlarla Buluştu
22.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:47
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Gebze'de vatandaşlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bir aile olarak çalışıyor, şehrimizi ilmek ilmek yatırımlarımızla işliyoruz. Biz sizlerin her daim yanınızda ve hizmetindeyiz. Gönüller yapmaya tüm kararlığımızla devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Beylikbağı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti Gebze SKM Başkan Yardımcısı Musa Çınar'ın vefat eden babası için okunan mevlidin ardından Sarı Cami Meydanı'nda vatandaşlarla çay sohbetinde buluşan Başkan Büyükakın'a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da eşlik etti.

Hayata geçirilen eserler ve yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi verip, taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, "Sizlerin taleplerini önemsiyor ve dinliyoruz. Sizlerin talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Bir aile olarak çalışıyor, şehrimizi ilmek ilmek yatırımlarımızla işliyoruz. Biz sizlerin her daim yanınızda ve hizmetindeyiz. Gönüller yapmaya tüm kararlığımızla devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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