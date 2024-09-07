Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze Esnafıyla Buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze Esnafıyla Buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Büyükakın, verdiği sözleri unutmanın emanetin hakkını vermemek anlamına geldiğini belirtti.

07.09.2024 11:26  Güncelleme: 11:27
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Gebze esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, "Verdiğimiz sözleri unutursak emanetin hakkını vermiş olmayız. Biz size 'Hizmet üreteceğiz' diye söz verdik. Ama 5 yıl boyunca bir belediye başkanı gününü gün eder, verdiği sözü unutursa o zaman emanet yere düşmüş olur. Emanetin hakkı verilmiş olmaz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de çarşı esnafıyla bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da yer aldı. Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen birliktelikte Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaşların memnuniyet, öneri ve taleplerini dinledi. Büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmaların şehre değer kattığını ve şehirde yaşayan insanların hayatına dokunduğunu ifade eden esnaf ve vatandaşlar Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

"Verdiğimiz sözleri unutursak emanetin hakkını vermiş olmayız"

"Halkımızdan aldığımız emanetin hakkını vermek için gayretle çalışıyor, şehrimizin her köşesinde hizmet üretiyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Seçim sürecinde vatandaşlarımıza, 'Belediye işlerini bize verin, biz bu işi hakkıyla yaparız' dedik. Böyle söz verdik, yola bu şekilde çıktık. Bir belediye başkanı bu sözünü unutmadan çalışmalı. Tatilde, gezide, orada burada olursa, vatandaşın derdiyle dertlenmesi gereken zamanda kendi keyfiyle ilgilenirse, bir belediye başkanının başlangıçta halka verdiği sözü tutmaması anlamına gelir. Bunu böyle, 'Tatil bize yakışır, tatil bizim de hakkımız' diyerek hafifletmek, basite indirgemek isteyebilirler ama son tahlilde insanın vicdanında rahat etmesi gerekiyor. Verdiğimiz sözleri unutursak emanetin hakkını vermiş olmayız. Biz size 'Hizmet üreteceğiz' diye söz verdik. Ama 5 yıl boyunca bir belediye başkanı gününü gün eder, verdiği sözü unutursa o zaman emanet yere düşmüş olur. Emanetin hakkı verilmiş olmaz. Niyetiniz 5 yıl boyunca çalışmak olduğunda peşinden gayrete ihtiyaç oluyor. Gayrette ettiğinizde, milletin duasıyla birlikte Allah'ta yardım ediyor. Zaten bizim sloganımızda 'Çalışınca Oluyor'. Önce niyet, sonra gayret, sonunda bereket" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze Esnafıyla Buluştu - Son Dakika

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