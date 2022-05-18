Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde canlı yayın gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde canlı yayın gerginliği

18.05.2022 16:41
Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde canlı yayın gerginliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısında Başkan Tahir Büyükakın ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir arasında canlı yayın önergesiyle ilgili tartışma çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısında Başkan Tahir Büyükakın ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir arasında canlı yayın önergesiyle ilgili tartışma çıktı. Taşdemir'in, meclisin canlı yayınlanması talebini gereksiz bulan Büyükakın, "Burası meclis, siyasetçilerin bilek güreşi yaptığı yer değil" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1. birleşimi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yönettiği mecliste, 125 gündem maddesi karara bağlandı. Bir sonraki oturumda ise 40 maddenin görüşülmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, mecliste canlı yayın tartışması yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, meclisin canlı yayınlanmasına ilişkin önergesini meclise sundu.

Taşdemir, "Meclis toplantılarının canlı yayın yapılarak halkımıza ulaştırılması noktasında geçtiğimiz yıldan bu yana 2 kez meclis önergesi verdik. Her seferinde, kısa sürede yapılacağına dair cevaplar verdiniz. 3 yıl geçmesine rağmen hala meclis toplantılarını ısrarla canlı olarak yayınlamaktan kaçınıyor olmanızın gerekçesi nedir? Bu konuda ne zaman adım atmayı düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Gereksiz olduğunu düşünüyorum"

Başkan Büyükakın, Taşdemir'in önergesine ilişkin, "Ben size 'Canlı yayın kısa sürede yapılacak' demedim. 'Burayı şov alanına çevirme gibi bir yol açar. Herkes meclis toplantısının gündemini değiştirmek, reklam yapmak için kullanır' dedim. İlk önergede 'Burası uygun değil, yeni meclis salonuna geçtiğimizde yaparız' demiştiniz. Vatandaşın talebi olduğunu düşünmüyorum ve gereksiz olduğunu düşünüyorum ki örneklerini de görüyoruz" diye konuştu.

"Burası siyasetçilerin bilek güreşi yaptığı yer değil"

"Biz yayına karşı değiliz" diyen Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası Büyükşehir Belediye meclisi. Siyasetçilerin bilek güreşi yaptığı yer değil. Burada kalite olsun istiyorum. Meclisin huzurunun kaçacağını düşünüyorum. Şu ana kadar konuştuğumuzun topluma ne faydası var? Neden rahatsız olayım ki ben canlı yayından. Bu ortam sadece kavgaya sebep olur, ben bu mecliste kavga istemiyorum" - KOCAELİ

YORUMLAR
500
CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında 'muhalefet kazanır' diyenlerin oranı %52 Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında 'muhalefet kazanır' diyenlerin oranı %52
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Tahir Büyükakın, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde canlı yayın gerginliği - Son Dakika


Son Dakika
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
15:43 Gülümse Kaderine Çocuk dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Neval, Yaren'in kimin kızı olduğunu öğrenecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 16:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde canlı yayın gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement