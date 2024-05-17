Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs\'ta Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımda ücretsiz hizmet verecek. Toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferlerde ücretsiz hizmet sunulacak.

17.05.2024 11:12  Güncelleme: 11:14
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımda ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir'e ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferlerde ücretsiz hizmet sunulacak. Ulaşım Park'a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G ve Hat 700 ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 24 saatliğine ücretsiz olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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