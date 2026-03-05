Bosna Hersek ile Türkiye ekmeğini iftar sofrasında paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bosna Hersek ile Türkiye ekmeğini iftar sofrasında paylaştı

Bosna Hersek ile Türkiye ekmeğini iftar sofrasında paylaştı
05.03.2026 21:42  Güncelleme: 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Bosna Hersek'in Gracanica şehrinde kardeşlik iftarı düzenledi. Yüzlerce Bosnalı, aynı sofrada bir araya gelerek iftar yaptı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu tür sofraları Balkan coğrafyası gibi Müslüman bölgelerde kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı döneminin en önemli kentlerinden olan Bosna Hersek'in Gracanica şehrinde kardeşlik sofrası kurdu. Yüzlerce Bosnalı aynı sofrada iftarını açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı dolayısı ile müslüman toplumun yaşadığı coğrafyalarda iftar sofraları kuruyor. 8 ülkede düzenlenen iftar sofraları binlerce vatandaşı ağırlıyor. Bugün ise Bosna Hersek'in Gracanica şehrinde kurulan iftar sofrası yüzlerce vatandaşı ağırladı. Gracanica şehrinde düzenlenen iftar programına katılanları Bosnalı öğrencilerin Ramazan ayı dolayısı ile çizdiği resimler karşıladı. İlahiler okunurken, eller semaya dünyanın her yerindeki müslümanlar için açıldı.

"Ekmeğimizi kardeşlerimiz ile paylaşmak istedik"

Kardeşlik iftarında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ramazan paylaşmak, kardeşlik, bereket demek. Biz o kardeşlik, bereket sofralarını gönül coğrafyamıza taşımak istedik. Ekmeğimizi kardeşlerimiz ile paylaşmak istedik. Balkan coğrafyasında, Mısır'da, Suriye'de. Mısır'daki noktamız Gazze, Filistin için. Henüz Gazze'ye giriş yok. Ramazan bilincini tekrar diriltmek, kardeşlik bağını tekrar güçlendirmek için buradayız" dedi.

Balkan coğrafyasındaki son iftarın Bosna olduğunu ifade eden Büyükakın, önümüzdeki hafta Suriye, Mısır, Gazze'de buluşacaklarını belirtti.

Gracanica Belediye Başkanı Sadmir Dzebo ise, "Teşekkür etmek istiyorum. Herkes aynı masada. Umarım gelecekte aynı programları beraber yapacağız. Herkesin duaları kabul olsun. Filistin, Gazze'deki kardeşlerimizin de duaları kabul olsun" ifadelerini kullandı.

Kardeşlik iftarı sebebiyle duyduklarını memnuniyetleri belirten Bosnalı vatandaşlar ise, "Biz Türkiye ile kardeşiz. Çok uzun bağlarımız var. İyiki yapıldı. Çok güzel ve keyifli. Bizim kültürümüzde böyle halka açık iftarlar yok. Umarız devamı gelir" diye konuştu.

İftar yemeği edilen duaların ardından sona erdi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Yerel Haberler, Türkiye, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bosna Hersek ile Türkiye ekmeğini iftar sofrasında paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

22:23
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:40:03. #7.12#
SON DAKİKA: Bosna Hersek ile Türkiye ekmeğini iftar sofrasında paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.