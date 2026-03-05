Bosna Hersek ile Türkiye ekmeğini iftar sofrasında paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı döneminin en önemli kentlerinden olan Bosna Hersek'in Gracanica şehrinde kardeşlik sofrası kurdu. Yüzlerce Bosnalı aynı sofrada iftarını açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı dolayısı ile müslüman toplumun yaşadığı coğrafyalarda iftar sofraları kuruyor. 8 ülkede düzenlenen iftar sofraları binlerce vatandaşı ağırlıyor. Bugün ise Bosna Hersek'in Gracanica şehrinde kurulan iftar sofrası yüzlerce vatandaşı ağırladı. Gracanica şehrinde düzenlenen iftar programına katılanları Bosnalı öğrencilerin Ramazan ayı dolayısı ile çizdiği resimler karşıladı. İlahiler okunurken, eller semaya dünyanın her yerindeki müslümanlar için açıldı.

"Ekmeğimizi kardeşlerimiz ile paylaşmak istedik"

Kardeşlik iftarında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ramazan paylaşmak, kardeşlik, bereket demek. Biz o kardeşlik, bereket sofralarını gönül coğrafyamıza taşımak istedik. Ekmeğimizi kardeşlerimiz ile paylaşmak istedik. Balkan coğrafyasında, Mısır'da, Suriye'de. Mısır'daki noktamız Gazze, Filistin için. Henüz Gazze'ye giriş yok. Ramazan bilincini tekrar diriltmek, kardeşlik bağını tekrar güçlendirmek için buradayız" dedi.

Balkan coğrafyasındaki son iftarın Bosna olduğunu ifade eden Büyükakın, önümüzdeki hafta Suriye, Mısır, Gazze'de buluşacaklarını belirtti.

Gracanica Belediye Başkanı Sadmir Dzebo ise, "Teşekkür etmek istiyorum. Herkes aynı masada. Umarım gelecekte aynı programları beraber yapacağız. Herkesin duaları kabul olsun. Filistin, Gazze'deki kardeşlerimizin de duaları kabul olsun" ifadelerini kullandı.

Kardeşlik iftarı sebebiyle duyduklarını memnuniyetleri belirten Bosnalı vatandaşlar ise, "Biz Türkiye ile kardeşiz. Çok uzun bağlarımız var. İyiki yapıldı. Çok güzel ve keyifli. Bizim kültürümüzde böyle halka açık iftarlar yok. Umarız devamı gelir" diye konuştu.

İftar yemeği edilen duaların ardından sona erdi. - SARAYBOSNA