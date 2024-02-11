Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet\'in hayatını anlatan filmi gösterdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayat hikayesinin anlatıldığı "Sadık Ahmet" filmini vatandaşlarla buluşturdu.
Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı siyasi bir mücadele veren Sadık Ahmet'in anlatıldığı film, katılımcılar tarafından izlendi. Aynı zamanda programda Dr. Sadık Ahmet anısına konuşmalar gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, programdaki konuşmasında, "Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Sadık Ahmet anısına hazırlanan filmi, kıymetli eşi, kızları ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin başkanları ve üyeleriyle birlikte izledik. Olağanüstü bir film. Şüpheli bir trafik kazasıyla ölen Dr. Sadık Ahmet'in onurlu mirasının öyküsü hepimizi derinden etkiledi" dedi.
Işık Ahmet, Sadık Ahmet ile omuz omuza mücadele etmekten gurur duyduğunu dile getirdi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Işık Ahmet'e çiçek takdim etti.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ise "Hayatta bazı insanlar vardır ki bizi sıkı sıkı bağlar, ışık olur. Bugün adına sinema filmi yapılan Sadık Ahmet de bahsettiğimiz özel insanlardan birisi. Yaşamını batı Trakya insanının davasına adamıştır. Bu davasında son olarak canını verecek kadar büyük bir dava adamıydı. Kendisini her sene daha çok özlüyoruz. Bizler için son derece anlamlı olan bu filmin gösterimi için Büyükşehir'e çok teşekkür ederim" dedi.
Katılımcılar
Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, kızı Funda Ahmet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Koordinatörü Metahan Küpçü, AK Parti İl SKM Başkanı Alper Doğan, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ
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