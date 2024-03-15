Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-skuter İşletmeciliği İçin Başvuruları Almaya Başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, e-skuter işletmesi yapacak firmalardan başvuruları almaya başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvuruları almaya başladı. UKOME kararıyla Kocaeli geneli sahil şeridinde e-skuter hız sınırı 15 kilometre olarak belirlendi. Alınan kararla e-skuter istasyonu yapılması şartı aranıyor. Yaya sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda ve sokak genişliklerinin yeterli olmadığı alanlarda parklanma için e-skuter istasyonu konumlandırılması gerekecek. Bu doğrultuda başvuruda bulunmak isteyen işletmecilerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na 18 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor.

Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği yapacak firmalardan başvuru sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yetki belgesi, imza sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, başvuru dilekçesi, ilçelerdeki e-skuter sayısı ve durak yerlerinin konumları ve taahhütname isteniyor.

İlgili yönerge doğrultusunda bu yıl Gebze'de 2037, İzmit'te 1893, Darıca'da 1139, Körfez'de 901, Gölcük'te 887, Çayırova'da 767, Derince'de 732, Kartepe'de 711, Başiskele'de 606, Karamürsel'de 300, Dilovası'nda 272, Kandıra'da 269 olmak üzere Kocaeli genelinde 10 bin 515 skutere izin verilecek. - KOCAELİ