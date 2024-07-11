Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Değirmendere\'de Kayık-Çekek Yeri İnşasına Devam Ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Değirmendere'de kayık-çekek yeri inşasına devam ediyor.

Gölcük Değirmendere'de balıkçıların teknelerini güvenli şekilde bağlayabilecekleri bin 250 metrekare alanda çekek yeri oluşturmak için yapılan projenin ilk aşamasında toplam 100 kazık çakılmıştı. Ardından demir donatı montajı ve beton dökümü tamamlandı. Kayık-çekek projesi kapsamında kazıklı sabit iskele ve alüminyum çerçeveli yüzer iskeleler kurulacak. Sabit iskelelerin genişliği 4 metre, yüzer iskelelerin genişliği 2 ve 3,5 metre olacak. Kıyıda tahkimat yapılırken sahil bağlantısı beton yüzey ile kaplanacak. Ayrıca kıyıda tekne bağlama yerleri ve tekne bakım rampası da olacak. - KOCAELİ