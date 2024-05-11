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Kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'e skate park inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapımına devam ediyor. Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel'in ardından bir skate park da Gölcük'te inşa ediliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca sahile inşa edilen park tek kulvarlı 4 rampadan oluşacak. Kent genelinde yapılan parklarda gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşıyor. - KOCAELİ