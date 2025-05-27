Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Toplantılarını Sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen imar toplantılarında 12 ilçenin imar konuları masaya yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her ay farklı bir ilçede gerçekleştirdiği imar toplantıları 2025 yılında da devam ediyor. Mayıs ayı imar toplantısı bu kez Büyükşehir'in ev sahipliğinde yapıldı. İlçe belediyelerin başkan yardımcıları, imar ve yapı kontrol müdürleri ile teknik personellerin hazır bulunduğu toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay, İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelleri de katıldı.

Büyükşehir ve 12 ilçeden teknik ve uzman personelin katıldığı toplantıda; Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yapı kayıt belgesi hakkındaki yazısı ile tarım arazilerinin meclis kararı ile arazi vasfının arsaya dönüştürülmesi hakkında Tarım Bakanlığı'nın yazısı konuları ele alındı. Ayrıca 10 metre ve üzerini genişliğinde yola cepheli parsellerde bulunan konut alanlarının zemin katına araç yıkama yeri yapılıp yapılmayacağı ve hafriyat uygulamasında belediyelerde yaşanılan konular da gündem maddeleri olarak görüşüldü. - KOCAELİ