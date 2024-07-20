Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Lavanta Hasadına Başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik amacıyla yetiştirilen lavantaların hasadına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin hem gelir düzeyini artırmak, hem de tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP), il genelinde ilk etapta yaklaşık bin 140 dekar alanda 5 milyon tıbbi ve aromatik bitkiyi toprakla buluşturdu. Bu kapsamda yetiştirilen lavantaların ilk hasadına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın büyük önem verdiği, Kocaeli'nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane, lavanta ve oğul otu yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Kırsaldan kente göçü durdurulması ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesinin de hedeflendiği proje ile ayrıca kadın çiftçilere de istihdam sağlanıyor.

"Lavanta çiçeklerinden ekonomik değeri yüksek uçucu yağlar elde ediliyor"

Derince ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde İbrahim Turan'ın 13 dekarlık tarlasına ekilen lavanta çiçeklerinin hasadı, büyükşehir tarafından istihdam edilen kadın personel ve aynı zamanda tasarımı ile üretimi tamamen milli, yerli imkanlarla büyükşehir belediyesince yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinasıyla yapılıyor. Hasadı yapılan lavanta çiçeklerinden büyükşehirin Ekstraksiyon ve Distilasyon Merkezi'nde ekonomik değeri yüksek uçucu yağlar elde ediliyor. Bu yağlar, kozmetik ve temizlik malzemeleri ile ilaç ve takviye gıda sektöründe kullanılıyor. Ayrıca ağrı kesici, sakinleştirici ve uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapi uygulamalarında da kullanılan lavanta çiçeği, çay olarak da tüketiliyor.

Dikim yapılan alanlar sigortalandı

Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ'nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak organik bitki sertifikalandırma doğrultusunda yapılıyor. Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri Sekapark AŞ tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark AŞ teknik ekibi dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti de veriyor. Proje ile çiftçilere satın alma garantisi sunuluyor.

"Lavanta ve biberiye daha karlı ürün"

Tarlasında lavanta hasadı yapılan Derinceli üretici İbrahim Turan, Büyükşehir'in TABİP projesine katılarak, 13 dekarlık tarlasında lavanta ve 22 dekarlık alanda da biberiye yetiştirdiğini, bu yılın en güzel mahsulünü elde ettiklerini söyledi. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yaptığı için memnun olduğunu ifade eden Turan, "Daha önce arpa, buğday, mısır ekiyorduk. büyükşehir belediyesinin katkılarıyla Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile tanıştım. Lavanta ve biberiye daha karlı ürün. Üstelik alım garantili. Ürünlerimizi zarara uğramadan ve kazançlı şekilde satabiliyoruz. Katma değeri yüksek ürünler bölgemize uyum sağladı. Üreticilere tavsiye ediyorum. Bu ürünler daha çok yetiştirilmeli. Bu desteklerin artmasını istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ