Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Ziyaretleri İçin Ücretsiz Servis Hizmeti Sunuyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyareti için vatandaşlara bugün ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Bu kapsamda mezarlık ziyareti için vatandaşlara Kurban Bayramının arifesi olan bugün ile bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali'nden sabah saat 09.00'dan itibaren saat 16.00'ya kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak. - KOCAELİ