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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nda 2023 yılında insan sağlığını koruyan teknoloji ile 7 bin 672 hayvanın helal kesimi yapılırken, kasaplara 2 milyon 41 bin 969 kilo sağlıklı et teslim edildi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nda 2023 yılında insan sağlığını koruyan teknoloji ile 7 bin 672 hayvanın helal kesimi yapılırken, kasaplara 2 milyon 41 bin 969 kilo sağlıklı et teslim edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, vatandaşın sağlıklı ortamda et ve et ürünlerini tüketilebilmesi adına hizmet vermeye devam ediyor. 2023 yılında 7 bin 672 hayvanın kesimi gerçekleştirilirken, kasaplara 2 milyon 41 bin 969 kilo sağlıklı et teslim edildi. Mezbaha, son teknolojik teçhizatla donatılmış olup, insan sağlığını koruyan teknoloji ile seri ve helal kesim yapmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası\'nda 2023 yılında insan sağlığını koruyan teknoloji ile 7 bin 672 hayvanın helal kesimi yapılırken, kasaplara 2 milyon 41 bin 969 kilo sağlıklı et teslim edildi
06.01.2024 - 13:30,
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nda 2023 yılında insan sağlığını koruyan teknoloji ile 7 bin 672 hayvanın helal kesimi yapılırken, kasaplara 2 milyon 41 bin 969 kilo sağlıklı et teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, vatandaşın sağlıklı ortamda et ve et ürünlerini tüketilebilmesi adına hizmet vermeye devam ediyor. İzmit Solaklar mevkiinde bulunan Büyükşehir mezbahası, içerisinde son teknolojik yenilikler barındırıyor. 2023 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 2 milyon 41 bin 969 kilo et, mezbahadaki modern ve hijyenik ortamda kesilerek, vatandaşa sunulmak üzere kasaplara teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatla kesim yapılabilen, 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip mezbaha içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için, 200 de küçükbaş için kesim alanı bulunuyor. Mezbaha ayrıca 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depolarına sahip. Tesiste 2023 yılında 6 bin 657 büyükbaş, 1 bin 15 küçükbaş olmak üzere 7 bin 672 hayvanın kesimi gerçekleştirildi. 2 bin 326 kilo hayvan organı ise imha edildi.

İnsan sağlığını koruyan teknoloji ile seri ve helal kesim yapılıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, pandemi süreci de dahil olmak üzere hiç ara vermeden, temizlik ve sağlık kurallarına uygun et kesimlerine devam edilen tesise, birçok kişi ile kurum tarafından teknik ziyaretler gerçekleştiriliyor. Otomasyonla kontrol edilebilen, hareketli platformlar ve otomatik taşıyıcıların kullanıldığı tesis, teknik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İnsan sağlığını koruyan teknoloji ile seri ve helal kesim yapılabilmesi ayrıca beğeni topluyor. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı işinin ehli personel tarafından kesimler yapılan tesis, gerek sağlık gerekse teknolojik yönden Türkiye'de ve dünyada örnek alınıyor. Büyükşehir mezbahası, bugüne kadar başta Et Balık Kurumu olmak üzere Türkiye'den ve dünyadan bazı büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından incelemelerde bulunmak üzere ziyaret edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nda 2023 yılında insan sağlığını koruyan teknoloji ile 7 bin 672 hayvanın helal kesimi yapılırken, kasaplara 2 milyon 41 bin 969 kilo sağlıklı et teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'nda 2023 yılında insan sağlığını koruyan teknoloji ile 7 bin 672 hayvanın helal kesimi yapılırken, kasaplara 2 milyon 41 bin 969 kilo sağlıklı et teslim edildi - Son Dakika
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