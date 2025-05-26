Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden EuroLeague Finali\'nde Rekor İzlenme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Finali karşılaşması eş zamanlı 137 bin izleyiciye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme vizyonunu güçlü şekilde ortaya koyuyor. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague Finali'nde Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk mücadelesi, belediyenin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı ve rekor izlenmeye ulaştı. Yayın anında eş zamanlı 137 bin izleyiciye ulaşan Kocaeli Büyükşehir YouTube kanalı, dijital mecralarda örnek başarıya imza attı. Final karşılaşması boyunca elde edilen yüksek etkileşim oranları, izlenme süresi, beğeni ve paylaşım sayıları ile yalnızca sporseverlerin değil, dijital iletişim dünyasının da dikkatini çekti.

Milyonlara erişmeyi başardı

Bu büyük organizasyonu sadece dev ekranlarla sınırlı tutmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maçı dijital platformlara taşıyarak sosyal medya üzerinden milyonlara erişmeyi başardı. Böylece hem spora hem de toplumsal heyecana katkı sunan dijital yayıncılık örneği sergiledi. Öte yandan final maçı, S Sport kanalının şifresiz olarak uydudan yayınlamasıyla Türkiye genelinde daha geniş kitlelerce canlı takip edildi. Bu karar, milyonlarca sporseverin tarihi maçı erişilebilir biçimde izlemesine imkan sağladı. - KOCAELİ