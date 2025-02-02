Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Teknik Personele Elektrik Ark Kaynağı Eğitimi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Teknik Personele Elektrik Ark Kaynağı Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Teknik Personele Elektrik Ark Kaynağı Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teknik personele yönelik elektrik ark kaynağı eğitimi düzenledi. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilen programlarla personelin mesleki gelişimine katkı sağlandı.

02.02.2025 09:29  Güncelleme: 09:30
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teknik personele "elektrik ark kaynağı eğitimi" verdi. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleşti.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle personele yönelik elektrik ark kaynağı eğitimi düzenlendi. Belediyenin farklı daire başkanlıklarında görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen eğitimler ile personelin mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak, iş yaşamındaki verimliliğini artırmak, sahip oldukları yetkinlikleri geliştirebilmeleri hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet içi eğitimleri kapsamında kaynak tekniğine giriş, kaynak teknikleri, kaynağa hazırlık çalışmaları, kaynak pozisyonları, kaynak sembolleri konuları detaylı olarak işlendi. Eğitimlerde ayrıca elektrik-ark kaynağı, elektrot tipleri ve seçimi, kaynak hataları ve nedenleri, kaynakta iş güvenliği, elektrik ark kaynak makinesinin tanınması, parametre ayarlarının öğrenilmesi, plaka yüzey kaynağı uygulaması, köşe kaynağı uygulaması ve alın kaynağı uygulaması katılımcılar ile paylaşıldı.

Eğitim sonunda kaynak yaptılar

Kaynakçılık mesleğinin temel prensipleri, cihaz ve ekipmanlar, güvenlik önlemleri ve pratik uygulamalar gibi konuların işlendiği eğitimlere yeşil alan bakım görevlisi, teknik işler görevlisi, arıtma görevlisi, teknisyen, mekanik bakımcı, kaynak ustası, atölye torna ustası pozisyonlarında görev yapan teknik personel katıldı. İSG kuralları gözetilerek gerçekleştirilen eğitimde personeller teorik olarak aldıkları eğitimi uygulama fırsatı buldu.

Verdiği mesleki eğitimler ile personelin mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı branşlarda çalışan teknik personele verilen eğitimler ile personelin sahip oldukları yetkinlikleri geliştirebilmeleri ve kaynakçılık alanında etkin bir personel olmalarını hedefliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Teknik Personele Elektrik Ark Kaynağı Eğitimi - Son Dakika

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