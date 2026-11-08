Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'da 6 milyonluk üstyapı işi sona yaklaşıyor - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'da 6 milyonluk üstyapı işi sona yaklaşıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kandıra\'da 6 milyonluk üstyapı işi sona yaklaşıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra'daki İzmit Caddesi'nde yaklaşık 6 milyon lira maliyetle yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. 450 metre uzunluğundaki caddede asfalt, kaldırım ve aydınlatma yenilenerek yol daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesindeki İzmit Caddesi'nde yaklaşık 6 milyon lira maliyetle yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin önemli ulaşım güzergahları arasında yer alan 450 metre uzunluğundaki caddede, asfalt ve kaldırım yenileme ile aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla yıpranarak bozulan eski asfalt zemin trimer makinesiyle kazındı. Ardından yolun üstyapısı yenilendi. Çalışmaların son aşamasında asfalt serimi ve yol çizgilerinin tamamlanmasıyla caddenin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Yenileme çalışmaları Kandıra Belediyesinin kaldırım düzenlemeleri ve dekoratif aydınlatma direklerinin montajıyla da desteklendi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla İzmit Caddesi'nin yenilenen yolları, kaldırımları ve aydınlatmasıyla daha modern bir görünüme kavuşması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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