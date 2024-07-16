Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Filosunu Genişletiyor - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Filosunu Genişletiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Filosunu Genişletiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 81 yeni otobüs alımı için ihale yaparak filosunu genişletti. Şu ana kadar 50 araç teslim edilirken, geri kalanları da plan doğrultusunda teslim edilecek. Otobüslerde konfor ön planda tutuluyor ve çeşitli özelliklere sahiptir.

16.07.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 50'si 12 metre, 31'i körüklü olmak üzere toplam 81 yeni otobüs alımı için ihale yapmış ve ihaleyi kazanan firma 81 araçtan 20'sini Temmuz ayının ilk haftasında teslim etmişti. Son olarak 30 araç daha Osmangazi Köprüsü'nden Kocaeli'ne giriş yaptı.

"50 Araç filoya katıldı"

Şu ana kadar 50 aracı daha bünyesine katarak ulaşım hizmeti verdiği otobüs filosunu her geçen gün büyüten Büyükşehir, vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunmaya devam edecek. Belirlenen plan doğrultusunda diğer tüm otobüslerin teslim edilmesine devam edilecek.

"5 Yıl garantili"

12 metre CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı BMC otobüsler 5 yıl yedek parça ve servis garantili. 26 oturan, 64 ayakta olmak üzere 90 yolcu kapasiteli otobüslerde çarpışma ve sürücü ikaz sistemi bulunuyor. Ayrıca otobüsler; yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip.

"Konfor ön planda"

Otobüslerde konfor ön planda tutuluyor. Araç içerisinde son model yangın ikaz söndürme sistemi, ergonomik yapıya sahip nano teknoloji bakteri önleyici koltuk, bebek, hamile, yaşlılar için özel olarak dizayn edilmiş fosfor özellikli görsellere sahip tercihli koltuklar ve elektronik yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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