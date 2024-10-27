Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sağlıklı Yaşam Ödülleri'nde Finale Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sağlıklı Yaşam Ödülleri'nde Finale Kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sağlıklı Yaşam Ödülleri\'nde Finale Kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'in desteklediği Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA 2024 Ödülleri'nde 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi' ile finale kalmayı başardı. Mısır'ın Kahire şehrinde düzenlenecek ödüller, dünya genelinden katılan projeler arasında kadınların sağlıklı yaşamını destekleyen çalışmaları değerlendiriyor.

27.10.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA 2024 Ödülleri'nde (LivCom SDG Awards) "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi" ile finale kaldı.

Amacı dünyanın dört bir yanından şehirleri ve projeleri bir araya getirerek iyi uygulamaları teşvik etmek olan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen LivCOM Ödüllerine bu yıl 27 ülkeden 23 şehir ve 32 proje katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi" ile bu projeler arasındaki yerini aldı. 230 proje arasından ilk 32'ye giren proje, kadınların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini destekleyen çalışmalarıyla uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti.

En prestijli ödüllerden biri olan LivCom ödülleri, 4-7 Kasım tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek ve kazanan projeler finallerin ardından açıklanacak. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yaşam kalitesini artıran projelerin değerlendirildiği etkinlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesinin derece yapması bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, kocaeli, Kahire, Sağlık, Kadın, Yerel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sağlıklı Yaşam Ödülleri'nde Finale Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 07:38:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sağlıklı Yaşam Ödülleri'nde Finale Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.