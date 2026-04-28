Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden "dolandırıcılık" uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç'ın adını kullanarak vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Genel Sekreter Yardımcısı Ardıç'ın makamından aradıklarını iddia eden bazı kişilerin, vatandaşlardan çeşitli gerekçelerle yardım ve para talebinde bulunduğu belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hiçbir yöneticisi, personeli veya temsilcisinin telefon, mesaj ya da farklı iletişim kanalları üzerinden vatandaşlardan maddi yardım talebinde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi, kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve herhangi bir ödeme yapılmaması büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine başvurmaları gerekmektedir." - KOCAELİ