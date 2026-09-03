Kocaeli Büyükşehir Encümeni 6 taşınmazı 3 yıllığına kiraya verdi, 12 markete ceza kesti - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Encümeni 6 taşınmazı 3 yıllığına kiraya verdi, 12 markete ceza kesti

Kocaeli Büyükşehir Encümeni 6 taşınmazı 3 yıllığına kiraya verdi, 12 markete ceza kesti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 6 taşınmazın 3 yıllığına kiralanması için ihale yaptı. Zabıta denetimlerinde 12 markette tarihi geçmiş ürün tespit edilirken, işletmelere toplam 44 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde 6 taşınmazın 3 yıllığına kiralanması için ihale gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca 12 markette tarihi geçmiş ürün tespit edilirken, işletmelere toplam 44 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 6 taşınmazın 3 yıllığına kiralanmasına yönelik ihaleler yapılırken, belediyenin tasarrufunda bulunan yakacak odunların satış ihalesi de gerçekleştirildi. Öte yandan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimlerinde 12 markette tarihi geçmiş ürün tespit edildi. İşletmelere toplam 44 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

6 taşınmaz ihaleye çıkarıldı

İzmit Şirintepe Mahallesi Cahide Sokak No: 1 adresinde bulunan Olimpik Buz Sporları Salonu kafeteryasının 3 yıllığına kiralanması için açık teklif usulüyle ihale yapıldı. İhaleye katılan istekli 13 bin 300 TL teklif sundu. Körfez Güney Mahallesi Rıhtım Caddesi No: 46 adresindeki Tütünçiftlik Sahili balık ekmek satış yeri de 3 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. Söz konusu alan için 34 bin 600 TL teklif verildi.

Fidanlık alanı ve kafeler kiralandı

İzmit Ayazma Mahallesi Azra Sokak No: 5 adresinde bulunan kooperatif hizmet birim yerinin 3 yıllığına kiralanması için yapılan ihalede 10 bin 500 TL teklif sunuldu. İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No: 13/3-4-5-6 ve No: 135/14 adreslerinde bulunan Gündoğdu TOKİ Konutları'ndaki 5 dairenin 3 yıllığına kiralanması için de ihale gerçekleştirildi. 5 daire için 35 bin 500 TL teklif sunuldu. Başiskele Fatih Mahallesi'nde bulunan Tarımsal Ürünler, Fidanlık ve Süs Bitkileri Üretim Alanı da açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı. Alan için 31 bin 500 TL teklif verildi. İzmit Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No: 5 adresindeki kafeterya-çay bahçesinin 3 yıllığına kiralanması için gerçekleştirilen ihaleye ise 2 istekli katıldı. İhalede 23 bin 350 TL teklif sunuldu.

12 markette tarihi geçmiş ürün denetimi

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde 12 markette tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Söz konusu işletmelere toplam 44 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Encümeni 6 taşınmazı 3 yıllığına kiraya verdi, 12 markete ceza kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Encümeni 6 taşınmazı 3 yıllığına kiraya verdi, 12 markete ceza kesti - Son Dakika
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