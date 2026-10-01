Kocaeli Büyükşehir encümeni engelli yolcuya müdahale eden şoförün aracını bağlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık encümen toplantısında; ulaşım, çevre ve tüketici haklarına yönelik ihlaller karara bağlandı. Denetimlerde engelli bir vatandaşa fiziki müdahalede bulunan toplu taşıma şoförünün aracı bağlanırken, gürültü sınırını aşan mekanlar ile tarihi geçmiş ürün satan 27 markete milyonlarca liralık idari para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık olağan encümen toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelindeki denetimlerde tespit edilen ihlaller ele alınarak çeşitli idari yaptırım kararları alındı. Toplu taşıma hizmetlerinden çevre ve gürültü denetimlerine, marketlerde satılan ürünlerden işgaliye ihlallerine kadar birçok konunun ele alındığı toplantıda, çok sayıda araç ve işletmeye milyon lirayı geçen idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Engelli vatandaşa müdahaleye araç bağlama kararı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nden gelen maddeler kapsamında, kendi durağı dışında bekleyen bir ticari taksi ile engelli bir vatandaşa fiziki müdahalede bulunduğu belirlenen toplu taşıma şoförünün aracına bağlama cezası uygulanması kararlaştırıldı. Bunun yanında güzergahını tamamlamama, duraklarda bekleyen yolcuyu almama ve personel çalışma belgesi bulundurmama gibi nedenlerden kaynaklı 87 araca ise toplam 322 bin 335 TL idari para cezası kesilmesi karara bağlandı.

Gürültü sınırını aşan işletmeye 829 bin TL ceza

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün sunduğu maddeler de toplantıda görüşüldü. Denetimlerde tespit edilen ihlaller nedeniyle Gölcük Değirmendere'de faaliyet gösteren bir işletmeye izinsiz müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 419 bin 509 TL, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye ise müzik yayın belgesi bulunmaması ve ölçümlerde ses seviyesinin izin verilen sınırların üzerinde çıkması nedeniyle 829 bin 18 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

27 markete ceza

Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan gelen maddeler kapsamında da tespit edilen ihlaller görüşüldü. Marketlerde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlenen 27 markete idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Başiskele'de faaliyet gösteren bir işletmeye ise kullanım sınırları dışında alan işgal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.