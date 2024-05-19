Kocaeli\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikler kapsamında İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin türküler söylendi. Öğrencilerin performansı salonda büyük alkış aldı.

Program çerçevesinde çeşitli yarışmalarda başarı elde eden öğrenciler de ödüllerine kavuştu. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında ilk 3'e giren öğrencileri takdim edildi.

Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, programdaki konuşmasında, "Vatanımıza yan gözle bakan, hain planlar düşünenlere geçit vermeyeceğiz. Atalarımızdan aldığımız emanete sahip çıkacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlere sahip çıkmak görevimizdir. Gençler siz Türkiye Yüzyılı'na yön vereceksiniz. Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla yad ediyorum" dedi.

Katılımcılar

Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KOCAELİ