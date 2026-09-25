Kocaeli'de 2027-2031 afet risk planı çalıştayında 10 tehlike ele alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de 2027-2031 afet risk planı çalıştayında 10 tehlike ele alındı

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Kocaeli\'de 2027-2031 afet risk planı çalıştayında 10 tehlike ele alındı
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Kocaeli'de 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı için düzenlenen çalıştaya 110 kurum ve 52 akademisyen katkı sundu. Deprem, taşkın, orman yangını ve endüstriyel kaza dahil 10 afet tehlikesine yönelik önlemler TARAP hedefleriyle uyumlandırıldı.

Kocaeli'de 2027-2031 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı için düzenlenen çalıştayda 110 kurum ve 52 akademisyenin katkısıyla depremden taşkına, orman yangınlarından endüstriyel kazalara kadar 10 farklı afet tehlikesine karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

Kocaeli'nin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "2027-2031 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı" kapsamında geniş katılımlı çalıştay düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya 110 kurum ve kuruluş, 52 akademisyen ile kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan toplam 270 kişi katkı sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı da organizasyona destek vererek çalışma gruplarında aktif görev aldı.

10 farklı afet tehlikesi ele alındı

İki gün süren çalıştayda 10 ayrı çalışma masası oluşturuldu. Masalarda deprem, taşkın-sel-su baskını, endüstriyel kazalar, kütle hareketleri, orman yangınları, deniz kazaları, çevre kirliliği ve iklim değişikliği, tehlikeli madde taşımacılığı, ulaşım kazaları ve yerleşim yeri yangınlarına ilişkin riskler değerlendirildi. Alanında uzman akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belirlenen afet tehlikelerine yönelik uygulanabilir eylemler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Eylemler TARAP ile uyumlandırıldı

Çalışma gruplarında, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamında belirlenen amaç ve hedefler incelendi. Kocaeli'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen eylemlerin TARAP amaç ve hedefleriyle eşleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın organizasyon desteği ve çalışma gruplarına sunduğu katkıyla tamamlanan çalıştayın, kentin afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesine yönelik yol haritasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Çalıştayda ortaya konulan değerlendirme ve öneriler, 2027-2031 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı'nda yer alacak eylemlerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Kaynak: İHA
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