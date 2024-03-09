Kocaeli'de 25 taksi durağı prefabrik hale getirilecek - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli'de 25 taksi durağı prefabrik hale getirilecek

Kocaeli\'de 25 taksi durağı prefabrik hale getirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksi duraklarını modernize etmek için düzenlenen ihaleye 8 firma teklif verdi. Toplamda 25 taksi durağı prefabrik yapılarla yenilenecek.

09.03.2024 09:41  Güncelleme: 09:46
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Kocaeli'de 25 taksi durak yerlerini prefabrik hale getirmek için düzenlenen ihaleye 8 firma teklif verdi.

Taksici esnafına birçok farklı alanda desten veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, durak yerlerini de daha modern hale getirmeye devam ediyor. Büyükşehir tarafından yapılan ihaleyle Kocaeli'nin çeşitli yerlerinde bulunan 25 taksi durak yeri, 3 farklı ölçüyle prefabrikten yapılarla yenilenecek. 25 prefabrik taksi durak yerinin inşası için toplamda 8 firma teklif verdi. Bu kapsamda en yüksek teklif 14 milyon 693 bin TL verilirken en düşük teklif ise 6 milyon 300 bin TL oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de 25 taksi durağı prefabrik hale getirilecek - Son Dakika

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