Kocaeli'de trafik güvenliği için 269 kavşakta 7/24 sinyalizasyon takibi - Son Dakika
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Kocaeli'de trafik güvenliği için 269 kavşakta 7/24 sinyalizasyon takibi

Kocaeli\'de trafik güvenliği için 269 kavşakta 7/24 sinyalizasyon takibi
12.06.2026 12:23  Güncelleme: 12:25
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliği ve akışının kesintisiz sağlanması için 269 kavşaktaki sinyalizasyon sistemlerini 7 gün 24 saat izliyor, arızalara anında müdahale ediyor.

Kocaeli'de trafik akışının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla 269 kavşaktaki sinyalizasyon sistemleri, 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi; ulaşımı daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla yollardan toplu taşıma araçlarına, sinyalizasyondan akıllı ulaşım sistemlerine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan 269 sinyalizasyon kavşağında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyor. Sahada aktif olarak çalışan ekipler, sistemlerde meydana gelen arızalara anında müdahale ederek trafik akışındaki muhtemel aksamaların önüne geçiyor.

Sürücü ve yaya güvenliğini kesintisiz şekilde sağlamayı hedefleyen ekipler, arıza onarımlarının yanı sıra sistemlerin periyodik bakım ve temizliklerini de gerçekleştiriyor.

Düzenli olarak yapılan bu müdahalelerle sinyalizasyon sistemlerinin her şartta sağlıklı ve verimli çalışması sağlanırken, trafikte yaşanabilecek kaza riskleri ve yoğunlukların da en aza indirilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Kocaeli, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de trafik güvenliği için 269 kavşakta 7/24 sinyalizasyon takibi - Son Dakika

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