Güvenli ulaşım için 269 kavşakta bakım - Son Dakika
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Güvenli ulaşım için 269 kavşakta bakım

Güvenli ulaşım için 269 kavşakta bakım
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 269 sinyalizasyon kavşağında yaz boyunca temizlik çalışması yaparak trafik sistemlerinin verimliliğini ve sürücü güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 269 sinyalizasyon kavşağında yaz dönemi temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sonuna kadar devam edecek çalışmalarla trafik sinyalizasyon sistemlerinin daha verimli çalışması ve sürücüler için güvenli ulaşımın desteklenmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus ve araç sayısına bağlı olarak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ulaşımın kalbi konumundaki sinyalizasyon sistemlerinde yaz dönemi bakım çalışmalarını başlatan ekipler, vatandaşların kesintisiz ve güvenli ulaşım hizmeti alabilmesi için sahada yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların yaz ayı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

3 ekip sahada görev yapıyor

Çalışmalar kapsamında 3'er kişiden oluşan 3 ayrı ekip, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak görev yapıyor. Ulaşım altyapısının önemli unsurlarından biri olan sinyalizasyon sistemlerinde yürütülen temizlik çalışmalarıyla trafik lambaları, direkler ve ekipmanlar çevresel etkenlerden arındırılıyor. Ekipler haftada ortalama 25 kavşakta temizlik gerçekleştirirken, planlanan program doğrultusunda çalışmaların Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesintisiz ulaşım için planlı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım hizmetlerinin güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için yalnızca arıza ve bakım çalışmalarını değil, periyodik temizlik faaliyetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Yaz dönemi boyunca devam edecek uygulamayla sinyalizasyon sistemlerinin daha sağlıklı ve uzun ömürlü şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.

Ulaşım altyapısına düzenli bakım

Kocaeli'nin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, belirlenen program doğrultusunda kavşakları tek tek temizleyerek ulaşım altyapısının bakımını gerçekleştiriyor. Periyodik olarak yürütülen bu çalışmalarla hem kent estetiğine katkı sağlanıyor hem de trafik yönetiminde kullanılan sistemlerin verimli çalışması destekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güvenli ulaşım için 269 kavşakta bakım - Son Dakika

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