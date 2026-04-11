Yeni tramvayların sonuncusu raylara indirildi

11.04.2026 10:39  Güncelleme: 10:40
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan yolcu talebine yanıt vermek amacıyla filoya katılan 5 yeni tramvayın sonuncusunu hizmete sunarak, şehir içi ulaşımda konfor ve kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve modern ulaşım hedefleri doğrultusunda raylı sistem yatırımlarını sürdürüyor. Artan yolcu talebine yanıt vermek ve şehir içi ulaşımda konfor, hız ve erişilebilirliği daha da artırmak amacıyla yeni tramvaylar filoya kazandırılıyor. Bu kapsamda ihalesi tamamlanan ve aralık 2025'ten itibaren kademeli olarak teslim edilen 5 tramvayın sonuncusu raylara indirildi.

Yerli üretim gücü ile yüksek teknoloji

Güncel teknolojinin en ileri donanımlarıyla üretilen ve kentin kültürel dokusunu yansıtan özgün tasarımıyla dikkat çeken tramvaylar, yüzde 70 yerlilik oranıyla öne çıkıyor. 33 metre uzunluğu, 12 kapılı yapısı ve 296 yolcu kapasitesiyle tasarlanan araçlar, yolcu akışını hızlı ve verimli bir şekilde sağlayacak. Özellikle yoğun saatlerde dahi yüksek konfor sunacak olan yeni tramvaylar, kesintisiz ulaşım imkanıyla Kocaeli'nin toplu taşımadaki kalite standartlarını daha da yukarı taşıyacak.

Kapasiteyi ikiye katlayan entegre sistem

Otomatik kuplör sistemi sayesinde çiftli setler halinde işletilebilen araçlar, istasyonlarda devam eden genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte entegre şekilde hizmet verecek. Böylece Kocaeli'nin artan yolcu talebine yönelik kapasite önemli ölçüde artırılarak, tramvay hattının taşıma gücü iki katına çıkarılacak. Büyükşehir tarafından planlı şekilde hayata geçirilen projeler sayesinde şehirde toplu taşıma altyapısı her geçen gün daha da güçlenirken, ulaşım planı da daha hızlı, konforlu ve çevreci bir yapıya kavuşuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
