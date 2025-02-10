Kocaeli\'de 65 Yaş Üstü Bireyler Tiyatro Sahnesinde

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Kocaeli'de yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında 65 yaş üstü bireyler tiyatro sahnesine çıkacak olmanın tatlı telaşını yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile KO-MEK iş birliğinde yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında bir araya gelen 65 yaş üstü bireyler, "Küslük Haritası" tiyatro oyunu ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Tiyatroya ilgisi bulunan ve bu konuda herhangi bir deneyimi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların sahne almasını amaçlayan proje için 20 kursiyer, haftanın 1 günü, 3 saat bir araya geliyor. Diksiyon, rol oynama, algı çalışmaları gibi pek çok konunun işlendiği derslerde, oyuncular komedi türündeki oyun için ter döküyor.

Adana'dan Kocaeli'ye 4 sene önce taşınan Nurhan Tekçe, tiyatro oyunu ile ilgili, "Buraya geldiğimde KO-MEK isimli kursları duydum. Tiyatroya aşık bir insan olarak hemen başvurdum. İşin içine girdikten sonra tiyatronun uzaktan göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını fark ettim. Bu yüzden oyunculara sevgim ve saygım arttı. Sahneye çıktığımda hayatta yapmak istediğim şeyleri yapmanın mutluluğunu yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Emeklilik sonrası yavaşlayan tempo için bu tür kurslara başvurmanın önemini vurgulayan Tekçe, "Tiyatro yoluyla bir şeyleri anlatabilmek, mesaj vermek, öğretebilmek çok güzel" dedi.

Tiyatro kursuna katılan 45 yıllık emekli memur Hafize İnönü ise emekli olduktan sonra herkesin kendisini yetiştirmeye devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Günlerimi en güzel şekilde değerlendirerek yaşama dört elle sarılmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne tanıdığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ