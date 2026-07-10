İzinsiz müzik yayını yapan işletmeye 1,2 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, kurallara uymayan 79 özel halk otobüsü sürücüsüne toplam 292 bin 695 lira, müzik yayın izni bulunmayan bir eğlence mekanına ise 1 milyon 258 bin 527 lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Haftalık olağan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Ulaşım, Çevre Koruma ve Kontrol ile Emlak ve İstimlak dairesi başkanlıklarınca sunulan toplam 81 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde kuralları ihlal ettiği belirlenen toplu taşıma sürücülerinin durumu ele alındı.

Denetimlerde; yolcularla tartışan, durakta bekleyen vatandaşı almayan, araçta sigara içen, sefer saatlerine uymayan ve araçta uygunsuz aksesuar bulundurduğu tespit edilen 79 özel halk otobüsü şoförüne toplam 292 bin 695 lira idari para cezası verilmesi encümen tarafından onaylandı.

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent genelindeki denetimleri de toplantıda değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, müzik yayın izni olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen bir eğlence işletmesine 1 milyon 258 bin 527 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu ceza işlemi encümen kararıyla kesinleşti. - KOCAELİ