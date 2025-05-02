Kocaeli'de Aile Sağlığı Merkezleri Artıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Aile Sağlığı Merkezleri Artıyor

Kocaeli'de aile sağlığı merkezlerinin sayısı 1000'e çıkarılacak, sağlık hizmetleri geliştirilecek.

02.05.2025 14:05
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Kocaeli'de Aile Sağlık Merkezi sayıları artıyor: Hedef bin

KOCAELİ - Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, kent genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirterek, aile sağlığı merkezlerinin sayısını yaklaşık bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmit ilçesindeki Kozluk Mahallesi'nde bir binanın zemin katı, aile sağlığı merkezine dönüştürülüyor. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli'de birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Pehlevan, "Tabii ki koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli olduğu yer birinci basamak sağlık hizmetleridir. Devam etmekte olan 16 aile sağlığı merkezimiz var. Hem inşaat halinde olan hem de ihalesi süren yerlerimiz var. Bunlardan 8'i satın alma yoluyla aldığımız aile sağlığı merkezlerimiz. Şuanda bulunduğumuz yer de satın aldığımız aile sağlığı merkezimiz. Tadilatımızı kısa sürede bitirerek vatandaşların hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

"Hekim başına düşen nüfus sayısını azaltmak istiyoruz"

Hedeflerinin, hekim başına düşen nüfus sayısını azaltmak olduğunu vurgulayan Pehlevan, "Daha nitelikli sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Vatandaşımızın koruyucu sağlık hizmetinden daha çok faydalanmasını istiyoruz. İlk hedefimiz bu sayıyı 2 bin 500'ün altına düşürmek, daha sonra da 2 binlere düşürmek istiyoruz" diye konuştu.

"Sağlıklı hayat merkezlerinde çok nitelikli hizmet veriyoruz"

Op. Dr. Yüksel Pehlevan, aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra, sağlıklı hayat merkezlerinin sayısının da artırıldığına dikkat çekerek, "Şuanda 9 sağlıklı hayat merkezimiz var. Ayrıca inşaat çalışmalarımız da devam ediyor. Yine satın alma yoluyla temin edeceğimiz yerler var. Gerekli personel takviyelerini de yaptık. Sağlıklı hayat merkezlerimizde kanser taramasından diyetisyene, fizyoterapistlerden psikoloğa, bulaşıcı hastalıklarından bağımlılıkla mücadeleye kadar çok nitelikli sağlık hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Hastanın bir daha randevu almasına gerek kalmıyor"

Sağlık hizmetlerinde dijital entegrasyonun tamamlandığını da belirten Pehlevan, aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin, muayene ettikleri hastalar için gerekli gördüklerinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden doğrudan ilgili birime randevu oluşturabildiğini söyledi. Pehlevan, "Aile hekimi, uygun gördüğünde hastasını uzman hekime direkt gönderebiliyor. Hastanın bir daha başka randevu almasına gerek kalmadan başvuru yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki 1 yıl içinde bu sayıya ulaşabileceğimize inanıyorum"

Kocaeli'de aile sağlığı merkezi sayısının yaklaşık 700'e ulaştığını belirten İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Hedefimiz, yeni yatırımlar ve satın almalarla birlikte binli rakamlara ulaşmak. Önümüzdeki 1 yıl içinde bu sayıya ulaşabileceğimize inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Aile Sağlığı Merkezleri Artıyor - Son Dakika

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