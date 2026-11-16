Kocaeli'de Alikahya TEM altgeçit köprüsünde 34 kirişin montajı tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Alikahya TEM altgeçit köprüsünde 34 kirişin montajı tamamlandı

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Kocaeli\'de Alikahya TEM altgeçit köprüsünde 34 kirişin montajı tamamlandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi kapsamında inşa edilen altgeçit köprüsünde 34 kirişin montajı tamamlandı. Proje tamamlanınca TEM Otoyolu nedeniyle Alikahya'nın kuzey ve güneyi arasındaki ulaşım kopukluğu giderilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi kapsamında inşa edilen altgeçit köprüsünde 34 kirişin montajı gerçekleştirildi.

Her biri 22,60 metre uzunluğunda ve 90 santimetre yüksekliğindeki kirişler, altgeçit köprüsünün ayakları üzerine yerleştirildi. Böylece projenin önemli aşamalarından biri tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla TEM Otoyolu nedeniyle Alikahya'nın kuzey ve güneyi arasında yaşanan ulaşım kopukluğunun giderilmesi hedefleniyor. Yeni bağlantı yoluyla iki aks arasında doğrudan ve kesintisiz ulaşım sağlanması, bölgedeki trafik akışının rahatlatılması amaçlanıyor.

Diğer çalışmalar da sürüyor

Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi'nde altyapı ve yol imalatları eş zamanlı devam ediyor. Albay Karaosmanoğlu Caddesi'nde yağmur suyu altyapısı, taş duvar, menfez ve servis yolu çalışmaları tamamlandı. TEM-Cadde kesişimindeki iksa kazık imalatları da bitirildi.

Çalışmalar sırasında trafik akışının aksamaması amacıyla TEM Otoyolu trafiği servis yoluna aktarıldı. Otoyol üzerindeki 3 menfezin yapımında da ilerleme kaydedildi.

TEM Otoyolu'nun güneyinde hidrolik U kanal imalatları sürerken Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi'nde yeni çalışmalar için hazırlık yapılıyor. Proje kapsamında önümüzdeki günlerde 2 menfez, altgeçit kavşak ve Q700 terfi hattı deşarj imalatlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
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