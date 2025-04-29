Kocaeli\'de Alikahya Tramvay Hattı Projesi İçin TEM Otoyolu Alt Geçidinde Çalışmalar Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Alikahya Tramvay Hattı Projesi" kapsamında trafiğe kapatılan TEM Otoyolu alt geçidinde çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir, TEM Otoyolu alt geçidinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Burada yapılan çalışmalarda altyapı güçlendirmeleri ve bazı bağlantı hatları oluşturulurken, çalışmalar kapsamında menfez altı zemin hazırlığı, grafiti çalışmaları, aydınlatma ve elektrik imalatları gibi işler yapılıyor.

Proje sadece altyapı çalışmalarını değil, aynı zamanda estetik dokunuşu da içeriyor. TEM Otoyolu alt geçidinde yapılan grafiti çalışmaları, hem görsel zenginlik katıyor hem de tramvay yolculuklarını sanatsal bir deneyime dönüştürüyor. - KOCAELİ