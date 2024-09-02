Kocaeli'de Ayakkabı Tamircileri Çırak Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Ayakkabı Tamircileri Çırak Sıkıntısı Yaşıyor

Kocaeli\'de Ayakkabı Tamircileri Çırak Sıkıntısı Yaşıyor

Kocaeli'de ayakkabı tamircileri, artan iş yükü nedeniyle çırak bulmakta zorlanıyor. Ayakkabı tamirciliği yapan Murat Yazıcı, gençlerin bu mesleği öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

02.09.2024 11:08
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Kocaeli'de ayakkabı tamircileri artan iş yükü dolayısıyla çırak sıkıntısı yaşıyor. 33 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Murat Yazıcı, "Ayakkabı pahalı olduğu için ayakkabı tamircilerine talep artmış durumda. Gençlerin bu işi öğrenmeleri şart" dedi.

Sopalı'da dükkanı bulunan Murat Yazıcı, 10 yaşındayken başladığı mesleğini 33 yıldır sürdürüyor. Dükkanında her gün onlarca ayakkabıyı onaran Yazıcı, sağlığı el verdiği ölçüde mesleğini yaşatmak istiyor.

"Gençler hevesli değil"

Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Yazıcı, "Bu mesleği seviyorum, tamirat ve tadilat güzel işler. Ayakkabı tamirciliğinin günümüzdeki değeri gitgide artmaya başladı fakat çırak bulmak bütün mesleklerde olduğu gibi, burada da çok zor. Okul olmadığı zamanlarda, gençlerin bu tür yerlere gelip meslek öğrenmesi çok güzel olur. Gençler hevesli değil" dedi.

"İşlerimiz arttı"

Ayakkabı tamirciliğinin gelecekte en çok aranan mesleklerden biri olacağına inanan Yazıcı, "Şu an bile yaşanan hayat pahalılığı yüzünden, insanlar ayakkabı alamıyor. Bu yüzden tamirciye geliyorlar ve işlerimiz artmış durumda. Ebeveynler, özellikle çocuklarınızı boş zamanlarında tamirci, oto kaportacı, berber, terzi, ayakkabıcılık gibi meslek öğrenecekleri yerlere göndermeliler. Çünkü böyle giderse, 5-10 yıl sonra bu mesleği yapan kimse kalmayacak. Hayat pahalılığı had safhada; bir ayakkabı 2-3 bin lira olmuş. Ayakkabı fiyatları pahalı. Bu yüzden tamire yönelen çok. Ayakkabı pahalı olduğu için ayakkabı tamircilerine talep artmış durumda. Bu yüzden gençlerin bu işi öğrenmeleri şart" diye konuştu.

Fiyatlandırmaların, ayakkabının tamir şekline göre değiştiğinin altını çizen Yazıcı, "Dikişine ve taban değişimine göre her ayakkabının tamir fiyatı farklıdır. 5 ila 100 lira arasında tamir fiyatlandırmamız var. Fiyatlar geçen seneye oranla tabii ki arttı. Her şeye gelen zamlar malzemelerimize de yansıdı, bu da fiyatlara yansıdı" şeklinde konuştu.

"Ayakkabı tamircileri yalnızca ayakkabı tamir etmez"

Dükkanında sadece ayakkabı tamir etmediğini söyleyen Yazıcı, "Ayakkabı tamircileri sadece ayakkabı tamir etmez. Anahtar kaplaması da yapıyoruz, bıçak bilemede de yardımcı oluyoruz, çanta tamiri yapıyoruz, deri mont tamiri ve yenilemesi de yapıyoruz. Her ayakkabı köşker bunu yapar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Ayakkabı Tamircileri Çırak Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika

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