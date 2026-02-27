Baba oğul bowling turnuvası renkli anlara sahne oldu - Son Dakika
Baba oğul bowling turnuvası renkli anlara sahne oldu

27.02.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
Kocaeli'de düzenlenen baba-oğul bowling turnuvasında 288 yarışmacı centilmenlik ve dostluk ile yarıştı. Bilgievleri’nin düzenlediği etkinlik, ailelerin birlikte vakit geçirmesine ve sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladı.

Kocaeli'de düzenlenen baba-oğul bowling turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. 288 yarışmacının katıldığı turnuvada kazanan centilmenlik ve dostluk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kılavuz Gençlik' çatısı altında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile çocukların öncelikli tercihi oluyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren bilgievleri, çocukların enerjilerini doğru yönde kullanmalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine de düzenlediği etkinliklerle imkan tanıyor.

Renkli anlara sahne oldu

Bilgievleri tarafından düzenlenen aile etkinlikleri, çocuklar ve ebeveynler açısından sağlıklı aile ortamının sürdürülebilirliği için önemli faydalar sağlıyor. Bu kapsamda bilgievlerinde eğitim gören öğrencilerin babaları ile birlikte vakit geçirebilmeleri için baba-oğul bowling turnuvası düzenlendi. Ailelerin psikolojik ve eğitsel açıdan farkındalıklarının artırılması için düzenlenen bowling turnuvası renkli anlara sahne oldu.

Turnuvada kazanan dostluk oldu

Bilgievi öğrencilerinin babalarıyla hoşça vakit geçirebilmeleri ve farklı bilgievlerinden gelen baba-oğullar ile tanışıp sohbet etme ve yarışma fırsatı sağlamak adına düzenlenen bowling turnuvası üç ayrı grup olarak planlandı. Her güne dört bilgievinden baba-oğul için kontenjan ayarlanırken, yarışmalar 3 farklı günde gerçekleştirilerek tamamlandı.

Toplam 288 yarışmacının katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne olurken, turnuvanın finalinde kazanan centilmenlik ve dostluk oldu. - KOCAELİ

