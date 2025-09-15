Kocaeli'de Başiskele Kavşağı Projesiyle Trafik Sorununa Kalıcı Çözüm - Son Dakika
Kocaeli'de Başiskele Kavşağı Projesiyle Trafik Sorununa Kalıcı Çözüm

15.09.2025 10:36  Güncelleme: 10:37
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi ile şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek trafik sorununa kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, projenin her aşamasını yerinde inceleyerek çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, "Başiskele Kavşağı Koridor Projesi" çalışmasını yerinde inceleyerek, "Bu proje şehrimizin trafiğine kalıcı çözüm sunacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik sorununu kalıcı olarak çözmek için hayata geçireceği Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, projenin her aşamasını yakından takip ederek, saha incelemelerini aralıksız sürdürüyor. Proje sahasını bu kez geç saatlerde gezen Baraçlı'ya inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Numan Balaman ve Ebubekir Ardıç eşlik etti.

Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

İzmit istikametinden Başiskele'ye geçiş için inşa edilen köprünün ayak işlemleri, yüksek hassasiyet ve uzmanlıkla devam ediyor. Kuzey yan yolda yürütülen zemin ıslah çalışmaları ve güney ile kuzey yan yollardaki yenilikçi geofoam blok dolgu uygulamaları, ekiplerin gece gündüz özverili mesaisi sonucu hızlı şekilde ilerliyor. Bu süreçte zemin iyileştirme, kazık ve beton imalatları da eş zamanlı olarak sürdürülerek altyapının sağlamlığı ve uzun ömürlülüğü garanti altına alınıyor. Projenin kritik noktalarından biri olan askeri alt geçitteki menfez imalatları da koordineli şekilde devam ediyor.

Geleceğe sağlam temeller

Başiskele'den Gölcük yönüne uzanacak köprünün ayak imalatları, bölgenin ulaşım ağını güçlendirmek adına sağlam temeller üzerine kuruluyor. Bu altyapı çalışmaları, projenin kalitesini ve dayanıklılığını garantileyerek Kocaeli halkına uzun yıllar sorunsuz ulaşım imkanı sunacak. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, projenin şehrin geleceği için taşıdığı önemi her fırsatta vurgulayarak, "D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap çalışmalarını inceledik. Şehrimizin trafiğine kalıcı çözüm sunacak bu proje için ekiplerimiz 7/24 aralıksız çalışıyor" dedi.

Baraçlı, proje sahasındaki incelemelerini düzenli olarak sürdürerek, çalışmaların kalite ve hızından taviz verilmemesi için ekiplerle yakından ilgilenmeye devam ediyor. - KOCAELİ

