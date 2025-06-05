Kocaeli'de Bayram Öncesi Evde Bakım Hizmetleri Yoğunlaştı - Son Dakika
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Kocaeli'de Bayram Öncesi Evde Bakım Hizmetleri Yoğunlaştı

Kocaeli\'de Bayram Öncesi Evde Bakım Hizmetleri Yoğunlaştı
05.06.2025 11:38  Güncelleme: 11:40
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini temizleyerek öz bakım hizmetleri sunuyor. Temizlik ekipleri, il genelinde titiz çalışmalarıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kocaeli'de bayram öncesi evde bakım ekipleri, yardıma muhtaç yaşlı ve engellilerin evlerini adeta baştan aşağıya yeniliyor. Hem temizlik hem kişisel bakım hizmetleriyle büyük kolaylık sağlanırken, vatandaşların yüzü ise gülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "evde bakım hizmetleri" kapsamında kişisel bakımlarını gerçekleştirmekte zorlanan engelli ve yaşlı vatandaşlara öz bakım hizmeti sunuyor. Ayrıca yaşadığı yaşam alanının temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek ağı yetersiz ya da maddi imkanları bu hizmeti karşılamaya elvermeyen yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların da evlerinde temizlik hizmeti kesintisiz şekilde sürüyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte temizlik çalışmalarını artıran büyükşehir evde bakım ekipleri, il genelinde hummalı çalışma yürütüyor. Bu kapsamda evlerin zeminleri özenle süpürülüp silinirken, pencere, masa, kapı ve çerçeveler tozlardan arındırılıyor. Perdeler itinayla yıkanıp asılırken, mutfak, tuvalet ve banyolarda detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor. Kurban Bayramı öncesi pırıl pırıl evlerine kavuşan büyükler, büyükşehirin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti teşekkür ederek ifade ediyor.

"O kadar disiplinli ve özenli çalışıyorlar ki ben yaşım gereği kalkıp bu işleri yapamam"

Yahya Kaptan Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Ayşegül Filiz'in evi bayram öncesi büyükşehir ekipleri tarafından temizlendi. "Çok şükür, Tahir başkanımız var." diyerek mutluluğunu dile getiren Filiz, "Açıkçası hiç beklemiyordum, birden bayram temizliği için geldiler. O kadar disiplinli ve özenli çalışıyorlar ki ben yaşım gereği kalkıp bu işleri yapamam. Gençliğimizden beri bayram öncesi ev temizliği yapmaya alışkınızdır ama böyle bir hizmetin düşünülmüş olması gerçekten çok güzel. Huzurlu ve rahat bayram geçireceğim. Yaşlıları ve hasta vatandaşları düşünen şefkatli bir başkanımız olduğu için ne kadar şükretsek azdır." dedi.

Engellilik, hastalık veya yaşlılık gibi çeşitli sebeplerle ev temizliği ya da öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve bu ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlar, 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi'ni arayarak kolaylıkla bilgi ve destek alabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Bayram Öncesi Evde Bakım Hizmetleri Yoğunlaştı - Son Dakika

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