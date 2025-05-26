Kocaeli\'de Çiftçilere %50 Hibeli Yumurta Tavukçuluğu Desteği

Kocaeli'de yumurta tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli yerli ırk tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak devam ediyor. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik alternatif projeleri tek tek hayata geçiren ve can suyu desteklerle üreticilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" ile bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği verecek. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan Atak-S yarka tavuk desteği için üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-S cinsi yerli tavuk, yemlik, folluk, suluk ve tavuk yemi desteği verilecek.

Yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli tavuklar

Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın biogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi ile başvurularını 5 Haziran Perşembe öğlene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne şahsen yapmaları gerekiyor. Tavukların barınacağı alanların sandviç panel, çelik konstrüksiyon, tuğla, beton, briket, içi ve dışı yıkanabilir tarzda olması gerekiyor. Branda ve tahtadan yapılacak derme çatma çadır ve kümesler kabul edilmeyecek.

Büyükşehir belediyesi, proje kapsamında üreticilere daha önce toplam 60 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verdi. - KOCAELİ