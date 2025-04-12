Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Tohum ve Gübre Desteği - Son Dakika
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Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Tohum ve Gübre Desteği

Kocaeli\'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Tohum ve Gübre Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum ve gübre dağıttı. Başkan Tahir Büyükakın, son 6 yılda tarıma 1 milyar TL destek verildiğini belirtti.

12.04.2025 12:49  Güncelleme: 12:51
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Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli ilkbahar dönemi yem bitkisi tohumu ve gübreleri teslim edildi. Törende çiftçilerle bir araya gelen KBB Başkanı Tahir Büyükakın, 6 yılda tarıma 1 milyar TL destek verdiklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği, "2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum ve 15-15-15 gübresi desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda İzmit Akmeşe Mahallesi'nde düzenlenen törende, çiftçilere tohum ve gübreleri teslim edildi. Düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Törende üreticilerin yaşadığı mutluluğa ortak olan Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin bereketli toprakları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Tarıma 6 yılda 1 milyar TL destek verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Bütün dünya çapında kuraklık, savaşlar ve göçler nedeniyle yaşanan üretim problemlerinin Dünya Risk Raporu her yıl yayınlanır. O raporlarda gıda krizi ilk 10'dadır. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca farklı farklı başlıklar altında tarıma 1 milyar TL destek verdik. Daha çok kaynağımız olsa daha fazla destek versek." diye konuştu.

" Türkiye'de üretilen buğday azalmış falan değil tam tersine artmış"

Büyükşehirin mazot desteğinden 16 bin 500, gübre desteğinden bu sayının yarısı kadar çiftçinin yararlandığını ifade eden Büyükakın, "Bir tarafta oluşturulmak istenen algı var. 'Hiçbir şey yapılmıyor, memleket batıyor, her şey kötüye gidiyor' diyorlar. Gerçekler burada. 'Türkiye'yi buğday ithal eden bir ülke haline getirdiniz' diyecek kadar yalan söylüyorlar. Türkiye'de üretilen buğday azalmış falan değil tam tersine artmış. Makarna endüstrisi o buğdayı ithal edip ondan sonra makarna yapıp satıyor. Buradaki katma değer artışını ve zenginleşmeyi kimse görmüyor. Çünkü üretimle gerçek bağları yok." şeklinde konuştu.

Programın devamında çiftçiler, yetiştirdikleri ürünleri Başkan Tahir Büyükakın'a takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra çiftçilere tohum ve gübrelerini teslim edildi.

45 bin dekar tarım alanı desteklenecek

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında yaklaşık bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli, 3 bin çiftçiye bin 150 ton 15-15-15 gübresi (23 bin paket) ile 70 ton (4 bin 800 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği veriyor. Proje kapsamında Kocaeli genelinde yaklaşık 45 bin 100 dekar tarım alanının desteklenmesi hedefleniyor. Tohum ve gübre destekleme projesi kapsamında çiftçilere toplamda 40 milyon TL destek sağlandı. Büyükşehir tarafından 2019 Nisan-2025 Nisan tarihleri arasını kapsayan 6 yıllık süreçte ise çiftçilere yönelik yürütülen 83 destekleme projesi hayata geçirildi. Üreticilere 1 milyar TL değerinde destek verildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Tohum ve Gübre Desteği - Son Dakika

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