Kocaeli\'de Çocuklar Kar Küreme Araçlarına Saldırdı

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Kocaeli'de karın temizlenmesini istemeyen çocuklar, kar topu ile kar küreme aracına saldırdı. Miniklerin isteği geri çevrilmezken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de belirli aralıklarla süren kar, sürücüler için çile, çocuklar için ise eğlence oldu. Başiskele ilçesinde çocuklar, arkadaşları ile okul önüne çıkarak kar topu oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra kar küreme aracını karşılarında gören çocuklar büyük üzüntü yaşadı. Çocuklar, "Gelme" diyerek kar topu ile araca karşılık verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait küreme araç sürücüsü ise çocukların isteğini kırmayarak miniklerin oynayabileceği alan bıraktı.

Çocukların kar küreme aracını püskürttüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - KOCAELİ