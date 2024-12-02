Kocaeli'de Çocuklara Ücretsiz At Biniş Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Çocuklara Ücretsiz At Biniş Eğitimi

Kocaeli\'de Çocuklara Ücretsiz At Biniş Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara at sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla ücretsiz at biniş eğitimleri düzenliyor. Eğitimler, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

02.12.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de çocuklara at sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla ücretsiz at biniş eğitimi veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara at sevgisini aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla başlattığı ücretsiz at biniş eğitimlerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen at biniş eğitimleri, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen 4 haftalık eğitimlerde çocuklara at bakımı, biniş teknikleri öğretiliyor. Eğitim sırasında atların ürettiği titreşimlerin, çocukların sempatik sinir sistemini aktive ederek öğrenme yeteneklerini artırdığı biliniyor. Aynı zamanda bu spor, çocukların denge, koordinasyon, kas ve motor sinir sistemi gelişimine destek sağlıyor. Kasım ayında eğitimlerini tamamlayan 40 çocuk, düzenlenen törenle başarı belgelerini aldı. Eğitimlere katılan çocukların liderlik, sorumluluk, özgüven ve doğa sevgisi gibi kişisel gelişimlerine katkıda bulunuldu. Minikler, hem ata sarılarak bağ kurmanın hem de onu yönlendirip kontrol etmenin mutluluğunu yaşadı.

Erken yaşta atla tanışan çocuklar, kendilerinden çok daha büyük ve güçlü bir hayvanı kontrol etme becerisi kazanırken, aynı zamanda disiplin, sağduyu ve özgüven geliştirme imkanı buluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, kocaeli, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Çocuklara Ücretsiz At Biniş Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
23:04 Arda Turan’dan Okan Buruk’a çok konuşulacak cevap Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
22:51 Okan Buruk, Berke Özer’in yaptıklarına isyan etti Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
22:10 Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 17:55:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Çocuklara Ücretsiz At Biniş Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.