Kocaeli\'de Edebi Karakterler Sokaklarda

Kocaeli'de belediye personeli ünlü edebi karakterlerin kostümlerini giyerek sokaklara çıktı, bu karakterleri bilen vatandaşlara ise kitap hediye edildi.

Etkinlik, "Kütüphane Haftası" dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendi. Raskolnikov, Yunus Emre, Halide Edip, Hamlet ve Mehmet Akif Ersoy gibi unutulmaz karakterlerin kostümlerine bürünen personeller, İzmit Akçaray Tramvayı, Yürüyüş Yolu ve Millet Kütüphanesi gibi işlek noktalarda vatandaşlarla buluştu.

Kostümlü karakterler hem kendilerini tanıttı hem de vatandaşlardan kim olduklarını tahmin etmelerini istedi. Karakteri doğru tahmin edenlere ise kitap hediye edildi. Etkinlik boyunca hem eğlenceli hem de kültürel anlar yaşandı. - KOCAELİ