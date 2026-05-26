Kocaeli'de 43. Kent Bayramlaşması Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de 43. Kent Bayramlaşması Coşkusu

Kocaeli\'de 43. Kent Bayramlaşması Coşkusu
26.05.2026 15:39  Güncelleme: 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de geleneksel hale gelen 43. Kent Bayramlaşması, Kurban Bayramı arefesinde kent protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli'de geleneksel hale gelen 43. Kent Bayramlaşması, Kurban Bayramı arefesinde kent protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde organize edilen program, Kongre Merkezi'nde yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşların bayramlaştığı programda, birlik, beraberlik ve barış mesajları ön plana çıktı.

Programda katılımcılara hitap eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm İslam aleminin ve vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Rabbim huzur, sağlık, sıhhat ve mutluluk içinde çok sayıda bayram görmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. İşte gerçek mutluluk bu. 'Mutlu şehir' derken söylemeye çalıştığımız şey buydu. Aslında devlet millet için var, belediye halk için var. Onların yüzünün gülmesi, mutluluğu ve huzur içinde bayramlar kutlaması için var" dedi.

"Savaşların ve katliamların sona ermesini temenni ediyoruz"

Vali İlhami Aktaş ise Ramazan Bayramı'ndaki coşkunun Kurban Bayramı'nda da sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin bölgesinde bir istikrar adası olduğuna dikkati çekti. Aktaş, bayramların tüm dünyada huzur içinde kutlanması temennisinde bulunarak, "Kutladığımız bu bayramların, başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyada ağız tadıyla kutlanmasını, savaşların ve katliamların sona ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Milletimizdeki bu birlik ve beraberlik duygusu devam ettiği müddetçe inşallah biz bu bayramları, şehitlerimizin kanıyla sulanan, gazilerimizin emekleriyle aldığımız bu topraklarda ilelebet kutlarız" diye konuştu.

Programa Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere, vali yardımcıları, kaymakamlar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 43. Kent Bayramlaşması Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Elazığ’da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:01:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 43. Kent Bayramlaşması Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.